Fenerbahçe'den maç sonu paylaşımı: Sisteminiz sizin olsun. Hesabını soracağız

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Alanyaspor karşısında 3-1'lik bir galibiyet alarak 3 puana uzandı.

Alanyaspor'u öne geçiren gol 6. dakikada E. Koulouris'ten gelirken, Fenerbahçe'nin golleri 65' ve 85'te penaltıdan Valencia, 90+2'de Emre Mor'dan geldi.

Jorge Jesus, 68. dakikada kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, devre arasında yaptığı paylaşımdan sonra maç sonu da bir paylaşım yaptı.

''SİSTEMİNİZ SİZİN OLSUN''

Sarı lacivertli kulübün resmi hesabından paylaşılan tweet’te, “Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup;

FENERBAHÇE GALİP!

Sisteminiz sizin olsun!

Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!

Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız” ifadelerine yer verildi.