Fenerbahçe öyle kazandı ki. Bu maç unutulmaz. Penaltılar, kırmızı kart, VAR. Alanya'da kıran kırana

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Olaylar, penaltılar, tartışmalı hakem kararları, Jorge Jesus’a çıkan kırmızı kart ve Enner Valencia’nın kusursuz penaltı golleri… Alanya’da futbola dair her şey vardı. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta gövde gösterisi yapıp 3 puanı 3 golle alarak şampiyonluk yarışındaki kararlılığını herkese ispat etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda hafta içi Sevilla’yı 1-0 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda eden Fenerbahçe, Galatasaray’ın Konyaspor engeline takılması sonrası apayrı bir motivasyonla Alanyaspor karşısına çıkıyordu. Rakip tanıdık bir ismin, Ersun Yanal’ın ekibiydi bu kez…

SÜRPRİZ BAŞLANGIÇ…

Daha maçın hemen başında ev sahibinin ağları sarsacağını ise belki de çoğu kişi hesaba katmamıştı. Sol kanattan gelişen akında ceza sahasına ortalanan topu 4. dakikada Koulouris ağlara yolladı: 1-0.

Alanya bu andan sonra topun hakimiyetini rakibine verdi ve kendi sakin oyununu sahaya sürmeyi tercih etti. Dakikalar 20’yi gösterirken topla oynamada yüzde 83’e yüzde 17 gibi bir rakamla Fenerbahçe üstünlüğü vardı.

SAKATLIK YAŞANDI, OSAYI OYUNA GİRDİ

Yeni transfer Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık sonrasında 18. dakikada Osayi oyuna dahil oldu. Fenerbahçe’nin artan baskısı 35’te sonuç verdi.

İrfan Can Kahveci'nin ortasında Diego Rossi, arka direkte kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Mete Kalkavan, golü iptal etti.

MAÇ SÜRERKEN SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Birinci devrenin sonuna 10 dakika ilave edildi ancak ek sürede de taraflar skoru değiştiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi Alanyaspor’un üstünlüğüyle sona erdi. Sarı lacivertli ekip rakibine göre daha baskın bir oyun oynamasına rağmen skora gidemedi.

Maç devam ederken Fenerbahçe resmi Twitter hesabından, “Sisteminize yazıklar olsun!” başlığı ile bir tweet zinciri yayınlandı ve VAR kararları eleştirildi.

ÜÇ HAMLE BİRDEN YAPTI

İkinci yarıda teknik direktör Jorge Jesus’tan başlangıç hamleleri geldi. Emre Mor, Joshua King ve Miha Zajc oyuna girerken; İrfan Can Kahveci, Willian Arao ve Joao Pedro kenara geldi.

Sevilla rövanşında oyuna geç müdahalesi sebebiyle eleştirilen Portekizli hoca bu kez hamlelerini erkenden uygulamayı tercih etti.

ENNER VALENCIA SAHNEDE…

Her anlamda hareketli geçen ilk yarının ardından Fenerbahçe aynı isteği daha da yukarı taşıyarak ikinci devreye geçiş yaptı.

Sarı lacivertlilerin kazandığı penaltıyı 65. dakikada Valencia gole çevirince skor dengelendi ve âdeta maç yeniden başladı: 1-1. Enner Valencia, Moussa Sow'dan bu yana üst üste 5 lig maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

JESUS KENARDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kronometreler 68’i gösterirken Jorge Jesus hakeme itirazları sonrası kırmızı kart gördü ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

İlerleyen süreçte oyunu Alanyaspor yarı alanına yıkan, topla oynama ve pas yüzdelerinin tamamında gidişatı domine eden Fenerbahçe tüm denemelerine rağmen üstünlüğü kuramadı.

YİNE PENALTI YİNE VALENCIA

Ancak Alanya’yı yıldıran baskı, 85’te ikinci penaltıyla sonuç verdi. Yine beyaz noktaya gelen Enner Valencia, ikinci kez ağları sarsarak takımına ilaç oldu: 1-2.

Karşılaşmanın sonuna eklenen süre yeni başlamışken artık psikolojik üstünlüğü de eline alan Kanarya, 90+2’de Emre Mor’un golüyle son noktayı koydu: 1-3.

Fenerbahçe, kritik 3 puanı Alanya’dan 3 golle koparıp almayı başardı ve İstanbul’a zaferle döndü.