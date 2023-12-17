Joe Biden'ın reklamcısı Kongre'de eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce reklam kampanyasında rol alan Aidan Maese-Czeropski'nin seks kaseti skandalı gündem oldu.

Sosyal medyada ve ABD merkezli medya kuruluşlarında yayınlanan görüntülerde Aidan Maese-Czeropski, ABD Kongresi'nin Yargı Komitesi'nin duruşma salonunda eşcinsel ilişkiye girdiği sırada kendisini filme aldığı iddia edildi.

HIZLICA SORUŞTURMA BAŞLATILIP GÖREVDEN ALINDI

Olayla ilgili hızlıca soruşturma başlatılırken, birçok siyasetçi tepki gösterdi. Demokrat Senatör Ben Cardin, yaptığı paylaşımda, Czeropski'nin görevinden alındığı duyurdu.

Cardin, "Aidan Maese-Czeropski artık ABD Kongresi'nde görevli değildir. Bu konuda başka bir açıklamamız olmayacaktır." dedi.

GÖRÜNTÜLERDE YÜZÜ GÖZÜKÜYOR

24 yaşındaki Czeropski'nin sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntülerde başka bir erkekle ilişkiye girdiği görüldü. Görüntülerde Czeropski'nin yüzünün belli olduğu da kaydedildi.

ESKİ FBI BAŞKANI AYNI SALONDA İFADE VERMİŞTİ

8 saniyelik görüntünün Kongre'nin önemli salonlarından birinde çekildiği de öğrenildi. ABD medyası, aynı salonda senatör ve eski FBI Başkanı James Comey'nin de ifade verdiğine dikkat çekti.

ABD BAŞKANI BIDEN DETAYI

Czeropski, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında görev almıştı.

Cumhuriyetçi siyasetçi George Santos da, "ABD hükümet binasında cinsel ilişkiye girip bunu çekiyorsun. Sen eşcinselsin ve eşcinsel ilişkiye giriyorsun ama kimsenin umrunda değil" demişti.