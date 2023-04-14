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Amerikalı iş adamı spor tarihine geçecek

Amerikalı iş adamı John Harris tarihe geçecek. Amerikan Futbolu Takımı Washington Commanders için 6 milyar dolar ödeyeceği iddia edildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:14
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John Harris tarihe geçecek

Amerikalı iş adamı spor tarihine geçecek
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Spor tarihinde gelmiş geçmiş en pahalı satın alımı gerçekleşmesi iddiaları ortaya çıktı. ABD basınında yer alan haberlere göre; Amerikan futbolu takımlarından Washington Commanders'ı satın almak isteyen ABD'li iş adamı Josh Harris'in Commanders takımı için 6 milyar dolar yani Türk Lirası ile çevirdiğimizde 116.2 milyar TL ödeyeceği öne sürüldü.

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NBA takımı Philadelphia 76ers ve NHL takımlarından New Jersey Devils'in de sahibi olan Harris,  Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın da yüzde 18'lik hissesinin sahibi konumunda yer alıyor. Washington Commanders'ın sahibi Daniel Snyder ile görüşmelerini sürdüren Harris'in 6 milyar dolarlık anlaşmayı imzalaması halinde bu anlaşma spor tarihinin en pahalı anlaşması olacak. Bir önceki rekor yine bir Amerikan futbolu takımı olan Denver Broncos'u 4.65 milyar dolara satın alan Walton-Penner Grubu'na aitti.

JOSH HARRİS KİMDİR?
John Harris, 1964'te doğdu. Amerikalı hayırsever ve iş adamı olarak tanınıyor. Washington'da büyüyen Harris,Harvard Business School'dan MBA derecesi almadan önce Pennsylvania Üniversitesi'nden ekonomi derecesi ile mezun oldu. 990 yılında Leon Black ve Marc Rowan ile birlikte Apollo Global Management'ı kurdu ve diğer girişimlere odaklanmak için kuruluşundan 2022'de ayrılana kadar günlük operasyonlarının çoğunu yönetti. Net değerinin Forbes tarafından 6 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor.

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