10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ünlü sanatçı John Regan hayatını kaybetti

'The Rolling Stones' grubu başta olmak üzere Billy Idol, David Bowie, Peter Frampton ve Ace Frehley gibi isimlerle çalışan bas gitarist John Regan, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:27
Takip Et

John Regan hayata veda etti

Ünlü sanatçı John Regan hayatını kaybetti
+
Aa
-

'The Rolling Stones' grubu başta olmak üzere Billy Idol, David Bowie, Peter Frampton ve Ace Frehley gibi isimlerle çalışan bas gitarist John Regan (71), hayatını kaybetti.

Cathy Merring-Regan, sosyal medyada bir aile dostu tarafından paylaşılan mesajında, eşi John Regan'ın New York'taki evinde yaşamını yitirdiğini aktardı.


"EN YAKIN ARKADAŞLARIMDAN BİRİNİ KAYBETTİM"

Müzisyen Peter Frampton ise sosyal medya hesabında, "En yakın arkadaşlarımdan birini kaybettim. Kişiliği ve iyi bir gitarist olmasıyla hayatıma değer kattı" açıklamasında bulundu.

Hayatı boyunca çok sayıda müzisyenle çalışan John Regan, gitarist Ace Frehley'in kurduğu 'Frehley's Comet' grubundaki performansıyla tanındı.

Frehley ile 1990'a kadar beraber çalışan Regan, kariyeri boyunca John Waite, Stephen Stills, Dave Edmunds, Robin Trower, Billy Idol, David Bowie ve David Lee Roth'un belli dönemlerde bas gitaristliğini yaptı.

John Regan ayrıca 'The Rolling Stones' ve 'Scandal' gruplarıyla da çalıştı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
2
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
3
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
4
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
5
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
6
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
7
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.