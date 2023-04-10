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Kıvanç Tatlıtuğ 20 milyon TL’yi gözden çıkardı! Yeni yatırım için harekete geçti

Aile dizisiyle ekrana dönen Kıvanç Tatlıtuğ'un Serenay Sarıkaya ile öpüşme sahneleri sosyal medyada gündem olmuştu. Yakışıklı oyuncu şimdi de yapacağı yatırımla dikkat çekti. İddialara göre Tatlıtuğ Marmaris'in gözde yerlerinden Bozburun ve Selimiye'de arsa bakmaya başladı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:59
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Yeni yatırım için harekete geçti! Kıvanç Tatlıtuğ 20 milyon TL’yi gözden çıkardı

Kıvanç Tatlıtuğ 20 milyon TL’yi gözden çıkardı! Yeni yatırım için harekete geçti
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Aile dizisindeki öpüşme sahneleri yüzünden karısı Başak Dizer ile arasının açıldığı iddialarına yanıt veren Kıvanç Tatlıtuğ "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz" demişti.

Genelde gayrımenkule yatırım yağan yakışıklı oyuncu oğlu olduktan sonra yeni yatırımlar için arayışa girdi.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe için kesenin ağzını iyice açtı. İddialara göre; oğlunun doğumundan itibaren yatırım yapmaya başlayan Tatlıtuğ, Marmaris’ten 20 milyon TL’ye arsa bakıyor.

Tatlıtuğ ve eşi yaz aylarını genelde Bodrum'daki iki katlı villalarında ya da teknelerinde geçiriyor.
 

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