Kıvanç Tatlıtuğ 20 milyon TL’yi gözden çıkardı! Yeni yatırım için harekete geçti

Aile dizisindeki öpüşme sahneleri yüzünden karısı Başak Dizer ile arasının açıldığı iddialarına yanıt veren Kıvanç Tatlıtuğ "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz" demişti.

Genelde gayrımenkule yatırım yağan yakışıklı oyuncu oğlu olduktan sonra yeni yatırımlar için arayışa girdi.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe için kesenin ağzını iyice açtı. İddialara göre; oğlunun doğumundan itibaren yatırım yapmaya başlayan Tatlıtuğ, Marmaris’ten 20 milyon TL’ye arsa bakıyor.

Tatlıtuğ ve eşi yaz aylarını genelde Bodrum'daki iki katlı villalarında ya da teknelerinde geçiriyor.

