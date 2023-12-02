"Joker" çetesi operasyonunda 3 tutuklama

Aydın merkezli 2 ilde düzenlenen ve “joker” hastalar kullanıp sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
"Joker" çetesi operasyonunda 3 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir rahatsızlıkları olmayan kişilerin, yerlerine “joker” olarak tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu almasını sağlayan ve bu raporlarla ilgili kurumlara müracaat ederek engelli indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı alan ve bundan haksız çıkar sağlandığı bilgisi üzerine 3 ay önce şüphelileri takibe aldı.

Yapılan 3 aylık çalışma sonucu dün sabah saatlerinde Aydın ve Afyonkarahisar illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda E.U., B.M., H.Y., A.T., D.C., N.U., A.S., A.A, S.Y, A.Y., E.Ö., G.B., M.C., H.Ç. ve M.A. isimli 15 kişilik çete çökertildi.

Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan N.U., A.T., D.C. ve M.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, 2’si kadın 11 şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.M., H.Y. ve M.C. tutuklanırken, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

aw089486-01.jpg

aw089486-02.jpg

aw089486-03.jpg

aw089486-04.jpg

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Fed Başkanı konuştu, altın fiyatları rekor kırdı Ekonomi
Fed Başkanı konuştu, altın fiyatları rekor kırdı
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma. MASAK’ın takibe almıştı... Gündem
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma. MASAK’ın takibe almıştı...
Kadıköy'de bir kişi üst geçitten atladı Yaşam
Kadıköy'de bir kişi üst geçitten atladı
AKP'li meclis üyesi disipline sevk edildi. "Fatih Terim Fonu” dolandırıcılığı davasında adı geçiyordu Gündem
AKP'li meclis üyesi disipline sevk edildi. "Fatih Terim Fonu” dolandırıcılığı davasında adı geçiyordu
Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi şikayetini çekti. 3 milyon TL karşılığında Gündem
Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi şikayetini çekti. 3 milyon TL karşılığında
Berna Laçin'den Can Gürzap'ın ölümüne dair çarpıcı değerlendirme Magazin
Berna Laçin'den Can Gürzap'ın ölümüne dair çarpıcı değerlendirme