Jon Snow dizisinden üzecek haber. Game of Thrones’un devam projesiydi

Game of Thrones'un yeni devam projelerinden biri olan, Jon Snow’u odak noktasına alacak seriden üzen haber geldi.

Jon Snow dizisinden üzecek haber. Game of Thrones’un devam projesiydi

Game of Thrones dizisi tüm dünyadaki başarısıyla televizyon dünyasına damgasını vuran kült bir dizi oldu.

Game of Thrones'un başarısının ardından "House of the Dragon" da dahil olmak üzere yazar George R.R. Martin'in eserlerine dayanan ve Westeros'ta geçen birçok dizi geliştirmeye başladı.

Ancak "Game of Thrones" spin-off'larının arasında, "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" onay alan tek yapım oldu.

Kit Harington'ın canlandırdığı Jon Snow’u odak noktasına alacak bir seri ile ilgili üzücü haber geldi. Casey Bloys, Snow’u merkeze alan spinoff'un, henüz kanaldan resmi onay almadığını söyledi.

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TVLine'a konuşan Bloys, "Game of Thrones senaryolarını her zaman geliştiriyoruz. İlkbaharda Dunk ve Egg'e yeşil ışık yaktık. O dünyada yeşil ışığa yakın başka bir şey olduğunu söyleyemem ama her zaman farklı senaryolar ve fikirler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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"HOUSE OF DRAGON"UN İKİNCİ SEZONU 2024 YAZINDA

Öte yandan George R.R. Martin romanı "Fire&Blood"dan ilhamla hayata geçen "House of the Dragon"un 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Game of Thrones'ta yaşananlardan 200 yıl önce demir tahta hükmeden Targaryen Hanedanı’nı ve onların Ejderhaların Dansı olarak bilinen iç savaşını konu alan dizinin yeni sezonu, 2024 yazında izleyici karşısına çıkacak.

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