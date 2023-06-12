Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerden ayrıldığını duyurdu.

Maç sonrası konuşan Jorge Jesus şu ifadeleri kullandı:
''Fenerbahçe, bu kupayı uzun zamandır kazanamıyordu. Camiamız ve kariyerim için bu kupa önemliydi. Başkanıma, bana güvenip burada çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim.

Taraftarımıza da teşekkür ederim çünkü her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Serbest bir teknik direktörüm. Başka maceralar içerisinde olacağım"

"PORTEKİZ'E GİDECEĞİM"

Geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini söyleyen Jesus, "Burada çalışmayı istemiyorum veya sevmiyorum gibi bir durum değil. Tam tersi, ben burada olmaktan çok keyif aldım, belirtmiş olduğum gibi Türk halkı çok sevgi dolu bir halk.

Ama ben bu şekilde karar verdim. Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim, beklemek istiyorum.

Hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim, bunu göreceğim. Bunun için şu anda bekleyeceğim." diye konuştu.

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Bir sezon içerisinde üç hazırlık dönemi yaşandığını belirten Jesus, şunları söyledi:

"Bir sezon içerisinde 3 hazırlık dönemi geçirmiş olduk. Bir sene başı, yazın geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir de ülkede yaşanan üzücü deprem nedeniyle lige verilen ara.

Bu kadar aranın olması, bu kadar şeyin olması çok fazla şeyi değiştirdi tabii ki. Aynı zamanda daha önce de belirtmiş olduğum gibi ligin sportif gerçekliğini de etkiledi bu.

Çünkü pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. Yaptığım şeylere baktığım zaman bir şeyleri farklı yapar mıydım diye düşündüğümde evet belki birkaç şeyi farklı yapabilirdim ama yaptığım çoğu şeyin yine aynısını yapardım diye düşünüyorum.

Ama hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben de değilim."

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