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Tekke: Fenerbahçe'nin yedek oyuncusu yok

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 13:41
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Jorge Jesus'a seslenen Fatih Tekke: HErkesten iyi

Tekke: Fenerbahçe'nin yedek oyuncusu yok
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Türk futbolunun unutulmaz forvetlerinden Fatih Tekke, Süper Lig'i ve takımını Fanatik'e değerlendirdi.
3. kez İstanbul ekibinin başına geçen genç teknik adamın açıklamaları şöyle:
İstanbulspor'un durumu herkes tarafından malum. Zor bir lig, zor bir sene ama özellikle geçen sene çok ciddi bir başarı var bunu değerli kalması için İstanbulspor'un ligde kalması gerekiyor. Çok kolay görünmüyor, biz de bu zora talip olduğumuz için buradayız. İstanbulspor'a 3. kez geliyorum burası bizim ailemiz gibi. Ligde kalmayı başarırsak geçen seneki şampiyonluktan daha değerli olacağını düşünüyorum. Bunu için de ciddi bir mücadele var, biz burada çok ciddi paralar harcayamıyoruz. Kendi cebimize göre hareket etmek zorundayız.
Kalabalıkların ardından hiç gitmedim, pazarda olmadım, olmamaya çalıştım bu da böyle devam edecek. Türkiye'de oyuncuların ve takımların performanslarından ziyade hocaların performansları önemli. Oyun planı olan, oynamaya çalışan, bundan vazgeçmeyen hocalar var. Jesus bunların hepsinin önünde. Fenerbahçe ile oynayacağız. Fenerbahçe'de yedek oyuncu yok. 20-25 tane 11 oyuncusu var. Kim oynarsa oynasın, aynı oyun aynı şekil. Oyun disiplini inanılmaz derecede iyi. Ligde çok ciddi bir oyun gücünden bahsedersek Fenerbahçe'yi konuşmamız lazım.

30 YILDA 1 UEFA
Ülkede futbolu konuşma dili değişmediği sürece, insanlar gördükleri yanlışları söylemediği sürece, bildiği doğruları yapmadığı sürece birşeylerin değişmesi mümkün değil. İşte böyle 30 yılda, 50 yılda bir UEFA kupası, işte Dünya 3.'lüğü falan bu tip çok önemli başarılar ama sürekliliği yok. Bu yanlışları değiştirmek çok zor ama deneyeceğim.
Bizim gibi gelişmek, geliştirmek isteyen hocalara kesinlikle destek yok. Bana destek veren İstanbulspor oldu. İstanbulspor bu konuda bize uygun olduğu için buradayım. Çalıştığım bir kulüpte 'niye bu kadar yan pas yapıyorsun, kaleciyi kullanıyorsun?' diyerek 1 ay sonra sözleşmemiz feshedildi.

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