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Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rayo Vallecano'yu mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunurken Ronaldo hakkında flaş bir gündem maddesi vardı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 23:25
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Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo açıklaması geldi

Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
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Jesus yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo'nun içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyorum. İkimiz de Portekizliyiz. Aramızda çok iyi bir bağ var." dedi.
Ronaldo ve Messi'nin dünyanon en iyi oyuncuları olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Ronaldo ve Messi şu anda son Dünya Kupalarını oynuyorlar. Hala bu ikisi, dünyanın en iyi iki oyuncusu. Bunla ilgili hiçbir şüphe yok. Bu ikiliye yakın oyuncular var ama yaklaşanlar yok seviye olarak." şeklinde konuştu.
Jorge Jesus ayrıca, "Cristiano Ronaldo, dünyadaki her oyuncuya örnek olmalı. Finansal anlamda hiçbir şeye, paraya ihtiyacı yok. Futbol, ona bu hayatta her şeyini verdi. Sanki kariyerine yeni başlamış gibi tutkuyla oynuyor. Başarıya ve kupaya hala aç. Bu da futbola duyduğu aşkı gösteriyor. Dünyanın en büyük futbolcuları da bu aşk nedeniyle bu seviyeye ulaşıyor. Maradona ve Pele bu yüzden en iyilerdi. Ronaldo ve Messi de futbola aşık. Diğer oyuncular bu seviyeye ulaşamayacak bence. Onlar da futboldan zevk alıyorlardır ama futbol dışında bu hayattan aldıkları başka zevkler de var. Bu iki futbolcu, futbolu her şeyin önüne koymuş ve bu yüzden böyleler." ifadelerini kullandı.

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