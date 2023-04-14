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Jesus'un Fenerbahçe yönetimine gönderdiği mesaj ortaya çıktı

Fenerbahçe'de bir kez daha gündem teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği...

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 12:12
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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine sinyal

Jesus'un Fenerbahçe yönetimine gönderdiği mesaj ortaya çıktı
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Brezilya'da dün sabahtan itibaren Flamengo ile ilgili çıkan haberler ve ses kaydının ardından yeniden Portekizli hocanın sarı-lacivertli takımın başında kalıp kalmayacağı konuşuldu.
Ancak Milliyet'in haberine göre Jorge Jesus'un şu an itibariyle Fenerbahçe'de tamamen mevcut hedeflere odaklandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün de sürekli olarak Jesus'la iletişimde olduğu, sadece takımın ligdeki ve kupadaki maçlarına konsantre olacağı kaydedildi.

Jesus'un sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmelerde hem Türkiye Kupası'nda yarı finalinde olduklarını hem de ligde son ana kadar şampiyonluk yarışı vereceklerini vurguladığı öğrenildi.

ÖNCE KUPA SONRA LİG

Lig ve kupa maçları bittikten sonra önce Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında sözleşme uzatma konusunda görüşme olacağı ifade edildi. Eğer Fenerbahçe ile bir anlaşma olmazsa o zaman diğer potansiyel tekliflere yönelme durumunun Portekizli çalıştırıcı tarafından gündeme alınacağı bildirildi.

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