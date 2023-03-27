Jesus'tan flaş açıklama: Kim Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istemez ki

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği, belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Portekizli teknik adam, Portekiz havalimanında flaş açıklamalar yaptı.

''KİM BREZİLYA'DA ÇALIŞMAK İSTEMEZ Kİ?''

İsmi Brezilya milli takımı ile geçen Jesus; ''Kim Brezilya'ya koçluk yapmak istemez ki? Dünyada Brezilya'yı çalıştırmak istemeyen bir koç var mı? Kimse benimle konuşmadı. Mayıs'ta sözleşmem bitiyor, bakalım ne olacak. Sadece sezon bittiğinde harekete geçerim, hemen karar vermem. Yakında Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz.'' ifadelerini kullandı.

''BARCELONA VEYA REAL MADRID'İN BAŞINDA OLSAYDIM''

''Barcelona veya Real Madrid'in başında olsaydım bu daveti ciddiye almazdım. Ama sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçerim. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulübü zor çalıştırırım.''

SUUDI ARABİSTAN AÇIKLAMASI

Jesus Suudi Arabistan'a dönme olasılığı hakkında da konuştu;

''Aralarından seçim yapabileceğim birkaç şey var ve sözleşme Mayıs ayında sona erecek, yakında göreceğiz''

BENFICA HAKKINDA KONUŞTU

Son olarak Benfica'nın şampiyonluk şansı ile ilgili konuşan Jesus; ''Hiçbir şey kazanılmadı, ancak Benfica'nın bir miktar garanti veren ancak kesinlik vermeyen bir skoru var.'' sözleri ile konuşmasını noktaladı.