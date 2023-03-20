Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten flaş Jesus sözleri: Kendi işvereni ona gerekli yanıtı verecektir

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

''KENDİ İŞ VERENİ ONA GEREKLİ YANITI VERECEKTİR''

Jesus'un 'maçlar sahada kazanılımalı' açıklaması üzerine konuşan Öztürk, "Jorge Jesus seviye olarak muhatabımız değil. Kendisi Fenerbahçe çalışanı. Bu arkadaş herhalde sezon sonu başka bir ülkeye gider. Kendi işvereni ona gerekli yanıtı verecektir” ifadeleriyle cevap verdi.

''AHMET OĞUZ DELİKANLIYMIŞ''

Öztürk, Konyasporlu Ahmet Oğuz'un da Dubois'ya yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğunu itiraf ettiğini söyleyerek, "Konyalı futbolcu Ahmet Oğuz çok delikanlıymış, çıktı yaptığını açıkladı" dedi.

Her şeye rağmen takımlarına güvendiklerini ifade eden Metin Öztürk "Biz hakeme falan sığınmadan tüm maçları kazanacağız. Kalan maçları kazanacağız, bizim işimiz kendimizle... Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" şeklinde konuştu.