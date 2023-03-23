23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus'tan G.Saray sözleri: Böyle olacağını söylemiştim

Jesus'tan G.Saray sözleri: Böyle olacağını söylemiştim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 13:47
Takip Et

Jesus'tan flaş açıklama

Jesus'tan G.Saray sözleri: Böyle olacağını söylemiştim
+
Aa
-

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Jesus, Fanatik'te çıkan habere göre şu ifadeleri kullandı:

“Ligin bu bölümünde, sürpriz sonuçlar hafta hafta kendini gösterecek. Futbolun doğal akışı içerisinde taşlar yerine oturacak. 

Ben, Galatasaray’ın puan farkını artırdığı haftalarda bu durumun kalıcı olmadığını söylemiştim. Son hafta beni haklı çıkardı.

Alanya maçında galibiyet kadar, takımın kazanma arzusu da önemliydi. Başta Beşiktaş derbisi olmak üzere kalan haftalarda bu arzunun aynen devam etmesini bekliyorum. 

Bizim için artık puan kaybı lüksü yok. Ben ve takımım, iki kulvarda da şampiyonluğa inanıyoruz.” 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
2
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
3
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
4
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
5
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
6
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
7
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.