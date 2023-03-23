Jesus'tan G.Saray sözleri: Böyle olacağını söylemiştim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Jesus, Fanatik'te çıkan habere göre şu ifadeleri kullandı:

“Ligin bu bölümünde, sürpriz sonuçlar hafta hafta kendini gösterecek. Futbolun doğal akışı içerisinde taşlar yerine oturacak.

Ben, Galatasaray’ın puan farkını artırdığı haftalarda bu durumun kalıcı olmadığını söylemiştim. Son hafta beni haklı çıkardı.

Alanya maçında galibiyet kadar, takımın kazanma arzusu da önemliydi. Başta Beşiktaş derbisi olmak üzere kalan haftalarda bu arzunun aynen devam etmesini bekliyorum.

Bizim için artık puan kaybı lüksü yok. Ben ve takımım, iki kulvarda da şampiyonluğa inanıyoruz.”