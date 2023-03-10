Jesus Sevilla'da saha kenarında küplere bindi

Portekizli teknik adam, Kayserispor maçı 11'inde yer alan Diego Rossi ve Arda Güler'i yedeğe çekerken, yerlerine Serdar Aziz ile İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.
RAKİPTE DE DEĞİŞİM
Ev sahibi ekibin teknik direktörü Jorge Sampaouli, Fenerbahçe önünde takımını önemli bir rotasyona soktu.
Sampaoli, İspanyol liginde Atletico Madrid'e 6-1 yenildikleri maça nazaran ilk 11'inde 6 oyuncu değişikliği yaptı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir pozisyon sonrası adeta çılgına döndü. Sarı - Lacivertli çalıştırıcı uzun süre hakeme itirazda bulundu.