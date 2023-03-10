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Jesus Sevilla'da saha kenarında küplere bindi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'deki Yukatel Kayserispor maçına göre takımını 2 değişikle sahaya sürdü.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 00:01
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Jorge Jesus'tan Sevilla'ya 2 değişiklik geldi

Jesus Sevilla'da saha kenarında küplere bindi
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Portekizli teknik adam, Kayserispor maçı 11'inde yer alan Diego Rossi ve Arda Güler'i yedeğe çekerken, yerlerine Serdar Aziz ile İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

RAKİPTE DE DEĞİŞİM

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Jorge Sampaouli, Fenerbahçe önünde takımını önemli bir rotasyona soktu.

Sampaoli, İspanyol liginde Atletico Madrid'e 6-1 yenildikleri maça nazaran ilk 11'inde 6 oyuncu değişikliği yaptı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir pozisyon sonrası adeta çılgına döndü. Sarı - Lacivertli çalıştırıcı uzun süre hakeme itirazda bulundu.

 

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