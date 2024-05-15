Uğur Dündar'dan flaş açıklama. Gizli tanıkla görüştüğü iddia edilmişti

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yapılan operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in, 15 Nisan tarihinde Ankara Emniyeti sorgu odasında gazeteci Uğur Dündar ile görüştürüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Uğur Dündar’dan konu hakkında X sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yapıldı. Dündar, yaptığı açıklamada Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü’nden kimseyi tanımadığını ve Ankara Emniyetine en son 40 yıl önce gittiğini açıkladı.

Dündar, Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü’nden kimse ile telefonla veya yüz yüze görüşme yapmadığını şu sözler ile belirtti:

"Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi Müdürlüğü'nde, dün ya da bugün; müdüründen polisine kadar hiç kimseyi tanımadığım gibi, hiçbiriyle telefonla dahi konuşmadım. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne en son 40 yıl önce gittim. Keza Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'nden hiç kimseyi tanımam. Hiçbiriyle yüz yüze veya telefonla görüşmem olmamıştır.

Zaten yaşadığım kent İstanbul'dur."

UĞUR DÜNDAR NEDEN GÜNDEM OLDU

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü’nün 2 numarası olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik, kendisine elektronik kelepçe takılmasının ardından bir restoranda silah ile vurulmuş ve yurt dışına kaçmıştı.

Dosyanın gizli tanığı olduğunu Erk Acarer’in yayında ifşa eden Sertçelik, dosya kapsamında açıklamalarda bulunmuş ve kendisinin gizli tanık olmasının ardından rahat rahat Ankara’da gezdiğini belirtmişti.

En son dışarı çıkışında sabaha karşı saat 4 sularında ayağından 4 kurşun ile vurulan Sertçelik daha sonraki gün yurt dışına firar etmişti.

UĞUR DÜNDAR İDDİASI

15 Nisan tarihinde Ayhan Bora Kaplan davasının görüldüğü gün, sanık Muhammet Kaplan duruşma sırasında şu ifadeleri söylemişti:

Başkomiser firarı Sertçelik'i sorgu odasında Uğur Dündar ile görüştürüldü. Ya telefonla ya da yüz yüze orasını bilmiyorum fakat bunu duydum ve yemin ederim."