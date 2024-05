Fenerbahçe'de 7 yıl sonra yaşananları açıkladı

FATİH SABOVİÇ - ÖZEL ANALİZ

Sezona koç Dimitris Itoudis önderliğinde başlayan Fenerbahçe Beko, Yunan koçun çok iyi yaptığı giriş sonrasında işlerin sarpa sarmasının ardından göreve Sarunas Jasikevicius’u getirmişti. Itoudis, belli bir dönemden sonra kadrodaki yıldızları yönetmede ve oyuna kritik anlarda müdahale etmede çok geri kalmış; bu durum da sarı lacivertlileri zora sokmuştu.

OBRADOVIC ÖNCESİ DE BENZERİ YAŞANDI

Takımın eski oyuncularından olan Sarunas Jasikevicius’un gelişiyle Fenerbahçe Beko bambaşka bir karaktere büründü. Daha önce Aydın Örs, Bodgan Tanjevic, Neven Spahija ve Simona Pianigiani gibi isimlerin kulüpte oluşturduğu bütünlüğün üstüne göreve gelen Zeljko Obradovic; takımı Avrupa’da zafere taşıyan isim olmuştu. Bu defa benzer bir süreç 2017 yılından bu yana tekrar yaşandı diyebiliriz…

BENZER BİR ÖRÜNTÜYÜ YENİDEN GÖRDÜK

Obradovic’in gidişi sonrası pek çok koç değişti. Igor Kokoşkov, Aleksander Djodjevic ve Dimitris Itoudis’in üzerine şimdi de Obradovic kadar takımın karakterine derinden etki eden başka bir isim; Sarunas Jasikevicius dümene geçti.

Buradaki tek fark ise; Örs, Tanjevic ve Spahija’nın takıma pek çok alanda kupa kazandırması; ancak Kokoşkov, Djordjevic, Itoudis geçişinde sadece tek bir Türkiye Ligi Şampiyonluğu elde edilmiş olması… Yani Obradovic öncesi koçlar hep zaferlerle ayrıldı ama Kanarya, 2020’deki ayrılık sonrası kupalara hasret kaldı.

EN BÜYÜK AVANTAJI CAMİAYI HER AÇIDAN BİLMESİ…

Şimdi EuroLeague Play-Off serisinde ilk kez 5. maçı deplasmanda güçlü bir rakip olan Monaco karşısında kazanarak 3-2 ile tarihe geçen Sarunas Jasikevicius; Berlin’de her şeyi dilediği gibi organize edebilme özgürlüğüne sahip… Oyuncularını rahatça yönetebilmesinin ve motive edebilmesinin temelindeki altın faktörün; kendisinin de geçmişte parkelerden gelen bir yolla koçluğa adım atması olduğunu düşünüyorum.

Üstelik Fenerbahçe camiasını da hem oyuncu hem de koç olarak deneyimleyen birinden bahsettiğimizi hep hatırlamakta fayda var.

İLK RAKİP ATAMAN OLACAK

Obradovic’ten sonra Final Four gören ve hak ettiği yere dönen Fenerbahçe Beko, 2017’de normal sezonu 5. sırada tamamlamıştı ve lider yine Real Madrid’di. Bu sezon ise normal sezon 6. basamakta tamamlanıldı.

Sarı lacivertli ekip, Monaco’yu Play-Off serisinde zorlansa da aşarak büyük bir başarıya imza attı. Şimdi Berlin’de 24 Mayıs Cuma akşamı ilk rakip koç Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos olacak. Geçmişte iki takım arasında yaşananlar ortada olduğu gibi Ergin Hoca ile Fenerbahçe camiasının mazisi de ortada… O nedenle basketbolseverlerin heyecanla bekleyeceği bir mücadele olacağı su götürmez bir gerçek…

ELEMELİ SİSTEMDE HER ŞEY MÜMKÜN…

Final Four’u Final Four yapan temel faktör; tek maçlı elemeli sistemde günlük performansların ve akışların etkisiyle her şeyin mümkün olması… Fenerbahçe Beko için en büyük avantaj; pota altı için Johnathan Motley’nin geri dönüşü… Deneyimli yıldızın Final Four tarihine dek her şey yolunda gittiği takdirde takıma büyük katkı vereceği görüşündeyim.

Çünkü Monaco serisinde de gördüğümüz üzere Motley olmadan Papagiannis ve Sertaç Şanlı bir yere kadar boyalı alanı dengeleyebiliyor. Yani özetle; Motley’siz olmuyor.

NIGEL HAYES EN İYİ 5’E SEÇİLDİ

EuroLeague’de bileğinin hakkıyla en iyi 5’e seçilen Nigel Hayes-Davis, geleceği çok parlak olan ve şimdiden Bogdanovic’in geçmişteki sahneye çıkışı gibi tempo tutan Tarık Biberovic, kritik anların yıldızı Wilbekin, Monaco karşısında varını yoğunu ortaya koyan Calathes gibi isimlerle bezeli kadrosuyla Fenerbahçe Beko hiç de hafife alınabilecek bir takım değil…

Keza Jasikevicius takımı öyle hazır tutabiliyor ki; Monaco serisinde gördüğümüz üzere Dorsey gibi, Sestina gibi isimler bir anda sorumluluk alarak oyunun akışına pozitif etki edebiliyor.

7 YIL SONRA YENİDEN Mİ?

Özetle Fenerbahçe Beko mental ve fiziksel olarak sezonun ‘pick yapılması’ gereken dönemi olan düzlükleri çok büyük başarıyla geçti. Sarı lacivertliler, normal sezonda lider Real Madrid’i içeride ve dışarıda devirmeyi başararak büyük sükse yapmıştı.

Şimdi bir kez daha rahatça diyebiliyoruz ki; acaba 7 yıl sonra Kanarya yeniden Avrupa’nın zirvesinde mi yer alacak? Berlin’deki basketbol şenliğini bekleyip, görelim.