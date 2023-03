Jesus Sevilla karşısında sil baştan

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de değerlendirdiği Lincoln Henrique'yi sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Willian Arao, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i ise yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu futbolcuların yerine ise İsmail Yüksek, Miha Zajc, Jayden Oosterwolde, Arda Güler ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.

Sevilla karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, üçlü savunmasını Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai'den oluşturdu. Orta sahanın kanatlarında Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde oynarken, göbekte İsmail Yüksek ile Miha Zajc şans buldu. Portekizli teknik adam, hücum hattında ise Arda Güler, Michy Batshuayi ve Enner Valencia'yı görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Emre Mor ise yedek soyundu.