Jose Mourinho bin pişman

Portekizli çalıştırıcı, Roma ile yollarını ayırdıktan sonra Portekiz Milli Takımı’ndan gelen teklifleri reddettiği için pişmanlık duyduğunu belirtti.

Mourinho, “Portekiz Milli Takımı’ndan iki defa teklif aldım, ancak zamanlamalar uygun değildi. Roma’da kalmayı seçtim ve bu kararımın hatalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Mourinho, Portekiz Milli Takımı’nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu ve üçüncü bir teklif beklentisi içinde olduğunu ifade etti. Mourinho, "Roma ile kurduğum bağ ve taraftarların sevgisi nedeniyle ilk iki teklifi reddettim. Ancak ülkemin takımını çalıştırma şansı bir kez daha karşıma çıkarsa, bu sefer değerlendireceğim” şeklinde konuştu.

Roma ile yaşadığı deneyimleri de değerlendiren Mourinho, “İki finalin kapısından dönmek kolay değildi, Manchester United ile Avrupa Ligi’ni kazanmak da öyle. Her iki takım da zor durumdayken geldim ve zorlukları aşmayı seviyorum. Fakat bazen zayıf takımlarla başarı bekleniyor ve bu beklentileri adil bulmuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.