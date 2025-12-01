Sezon başında Fenerbahçe'de görevine son verilen ve Portekiz devi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, vakit kaybetmeden transfer hedeflerini belirledi. Dünyaca ünlü teknik adam, bek pozisyonu için Fenerbahçe'den öğrencisi Filip Kostic'i radarına aldı.

JOSE MOURINHO FILIP KOSTIC'İ GÖZÜNE KESTİRDİ

Nicolo Schira'nın haberine göre: Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Filip Kostic'in transfer edilmesini istiyor. Ayrıntılarda, kırmızılıların yaz transfer döneminde de Sırp oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'deki gözdesini istiyor! - Resim : 2

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Filip Kostic, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 35 resmi maçta süre bulmuştu. Tecrübeli oyuncu, bu mücadelelerde 2 gol atmış ve 9 da asist yapmayı başarmıştı.

