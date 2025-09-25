Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu netlik kazandı! İşte formasına kavuşacağı maç...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu netlik kazandı! İşte formasına kavuşacağı maç...

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da sakatlığı süren Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Ülkesi Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız golcünün, sahalara hangi maç ile döneceği tam anlamıyla netlik kazandı.

Süper Lig'de yarın (cuma) Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Victor Osimhen için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 6 Eylül'de oynanan Nijerya-Ruanda maçında sakatlanan ve sarı-kırmızılı formayı en son Çaykur Rizespor maçında giyen Osimhen, Alanyaspor deplasmanında riske edilmeyecek.

VICTOR OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINDA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKACAK

Dünyaca ünlü santrforun, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Liverpool maçına kadar izin yapmadan çalışacağı ve fizik olarak hazır hale geleceği kaydedildi. Osimhen'in, İngiliz devine karşı ilk 11'de sahada olacağı aktarıldı.

