Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu netlik kazandı! İşte formasına kavuşacağı maç...

Süper Lig'de yarın (cuma) Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Victor Osimhen için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 6 Eylül'de oynanan Nijerya-Ruanda maçında sakatlanan ve sarı-kırmızılı formayı en son Çaykur Rizespor maçında giyen Osimhen, Alanyaspor deplasmanında riske edilmeyecek.

Ayağının tozuyla ne yaptın sen Sadettin Saran! Bütün Avrupa onu konuşuyor

Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'yu gömdüler

VICTOR OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINDA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKACAK

Dünyaca ünlü santrforun, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Liverpool maçına kadar izin yapmadan çalışacağı ve fizik olarak hazır hale geleceği kaydedildi. Osimhen'in, İngiliz devine karşı ilk 11'de sahada olacağı aktarıldı.

Hırvat basını Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu!

Fenerbahçe sabotaja mı uğruyor? "Samandıra çiftliği"

Usta isimler Kayserispor- Beşiktaş maçını kaleme aldı! "Üzerine oynanan oyunları bozdu"

Anderson Talisca'da beklenen oldu! Brezilya basını son dakika olarak duyurdu: Fenerbahçe'de ayrılık

Yok artık Arda Güler! İspanya'da ortalığı yıktı: Bütün ülke onu konuşuyor