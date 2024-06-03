Jose Mourinho'dan İsmail Kartal hakkında olay sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho'dan İsmail Kartal hakkında olay sözler

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, takımın gelecek planları ve İsmail Kartal’ın mirası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Mourinho, soruların kısalığına vurgu yaparak, daha verimli bir iletişim sürecinin önemini dile getirdi. İsmail Kartal için iyi dileklerini ileten Mourinho, geçmiş dönem hakkında yorum yapmanın etik olmayacağını belirtti.

Mourinho’nun açıklamaları arasında, “İsmail Kartal’dan farklı bir hocayım” ifadesi dikkat çekti.

Kendi yönetim anlayışını ve oyuncularla olan iletişim tarzını vurgulayan Mourinho, yeni sezona hazırlık sürecinin 22-23 Haziran’da başlayacağını ve Avrupa Şampiyonası’ndan dönecek oyuncuların ardından takımın gelişimine odaklanacaklarını ifade etti. Fenerbahçe taraftarlarının beklentilerini karşılamak adına güçlü bir kadro oluşturma sözü veren Mourinho, yeni bir dönemin sinyallerini verdi.

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