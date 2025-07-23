Jose Mourinho'dan şaşırtan Yusuf Akçiçek kararı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho'dan şaşırtan Yusuf Akçiçek kararı!

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek için Serie A ekibi Bologna'nın resmi teklif ile sarı-lacivertlilerin kapısını çalması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig devinin teknik direktörü Jose Mourinho, milli oyuncunun ayrılığı hakkında kararını verdi.

Geçen sezon Jose Mourinho ile birlikte büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmişti, Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcusuyla Bologna ciddi şekilde ilgilenirken, İtalyan ekibinin resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

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YUSUF AKÇİÇEK'İN AYRILIĞINA JOSE MOURINHO'DAN İZİN YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, genç oyuncunun ayrılığına izin vermediği iddia edildi. Portekizli çalıştırıcının, Yusuf Akçiçek'i gelecek planlarında kritik görevlerde gördüğü kaydedildi.

Bu nedenle Mourinho'nun Yusuf Akçiçek'in ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmadığı öğrenildi.

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