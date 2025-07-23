Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçeliler şoka girdi: İstanbul'a geliyor

Kariyerine Bayern Münih formasıyla devam eden Kim Min-Jae'nin geleceği netlik kazanmaya başladı. Fenerbahçe'de yıldızı parladıktan sonra önce Napoli daha sonra da Bayern Münih'in yolunu tutan 28 yaşındaki Güney Koreli stoper, yeniden Süper Lig'de forma giyebilir.

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KIM MIN-JAE BAYERN MÜNİH'TEN AYRILIYOR

Bayern Münih, Kim Min-Jae ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman ekibi, savunma hattına transfer yapma kararı alırken, Kim Min-Jae'ye de veda edilmesi bekleniyor.

Bavyera ekibi, Kim Min-Jae için gelecek teklifleri değerlendirmeye alırken, Süper Lig devi de transfere son noktayı koymaya hazırlanıyor.

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GALATASARAY KIM MIN-JAE'Yİ BİTİRİYOR

Kim Min-Jae yeniden İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. Yıldız savunmacı, eski takımı Fenerbahçe'nin gündemine gelmişken ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

Akşam'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın, Kim Min-Jae transferinde devreye girdiği ve mutlu sona yakın olduğu belirtildi. Cimbom'un oyuncuyu İstanbul'a getirmenin hesaplarını yaptığı kaydedilirken, Kim Min-Jae'yi kiralama formülünün masada olduğu bilgisi de haberde yer aldı.

Bayern ise Kim Min-Jae'yi bonservisiyle göndermek isterken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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