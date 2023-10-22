Josef de Souza Galatasaraylıları çıldırttı. Yaptığı yoruma tepki yağdı

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği mücadele sonrası eski Beşiktaşlı Josef de Souza'nın yaptığı yorum sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Josef de Souza Galatasaraylıları çıldırttı. Yaptığı yoruma tepki yağdı

Editör: Barış Atakan

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla geçen Galatasaray, 3 puanın sahibi oldu.

Cimbom'un gollerini Icardi atarken, Beşiktaş'ın tek golü Chamberlain'den geldi.

JOSEF'TEN BOMBA YORUM
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, dün oynanan derbinin ardından bir spor hesabının paylaşımına yorum yaptı.

Icardi paylaşımının altına yorum yazan Josef, 'PenaltiSaray' notunu düştü.

GALATASARAYLILAR ÇILGINA DÖNDÜ
Brezilyalı yıldızın bu paylaşımını Beşiktaşlı taraftarlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutarken,

Galatasaray taraftarları ise sert bir tepkide bulundu.

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