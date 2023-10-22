Josef de Souza Galatasaraylıları çıldırttı. Yaptığı yoruma tepki yağdı

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği mücadele sonrası eski Beşiktaşlı Josef de Souza'nın yaptığı yorum sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çekti.