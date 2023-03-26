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Umalt Demirel üçüncü turu göremedi

Milli judocu Tiflis Grand Slam'de tatamiye çıktı. İlk turu bay geçen Umalt Demirel'in çabası 3. tur için yeterli olmadı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 08:47
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Judoda tatamide çakıldık

Umalt Demirel üçüncü turu göremedi
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Judoda Tiflis Grand Slam mücadelesinde tatamiye çıkan ilk milli sporcu Umalt Demirel, üçüncü turda elendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen organizasyonda 73 kiloda Umalt Demirel, ilk turu bay geçti. İkinci turda Polonya'dan Ksawery Morca'yı yenen milli sporcu, üçüncü turda Kübalı Magdiel Estrada'ya kaybetti.

Kübalı sporcunun finale kalamamasıyla repesaj şansını kaybeden Umalt, turnuvayı madalyasız tamamladı.

Organizasyonda yer alan diğer milli sporculardan 90 kiloda Mihael Zgank ve +100 kiloda Münir Ertuğ, yarın madalya mücadelesi verecek.

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