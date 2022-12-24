24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Jülide Ateş'ten oyunculuk açıklaması 

Bir dönemin ünlü ekran yüzü haber spikeri Jülide Ateş, iyi bir teklif gelmesi halinde tekrar ekranlara dönmeyi istediğini söyledi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:26
Takip Et

Jülide Ateş oyunculuğa yeniden yeşil ışık yaktı!

Jülide Ateş'ten oyunculuk açıklaması 
+
Aa
-

Bir dönemin ünlü ekran yüzü haber spikeri Jülide Ateş, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Oğlunun eğitimi için Amerika ile Türkiye arasında adeta mekik dokuduğunu söyleyen Ateş, iyi bir teklif gelmesi halinde tekrar ekranlara dönmeyi istediğini açıkladı. 

Son dönemde televizyonlardaki ekran yüzü kadınları başarılı bulduğunu anlatan Jülide Ateş, "Size de oyunculuk teklifleri geliyor mu?" sorusu üzerine "Oyunculuk teklifleri çok gençken geliyordu, benim sıcak bakmadığımı piyasa da bilir. Ben 30 yıl boyunca habercilikten başka hiçbir iş yapmadım. Yapmayı da düşünüyorum. Gelirse de kesinlikle kabul etmem. Gelmesin lütfen. Bu kadar eğitim alanlara bırakmak lazım orayı" diye konuştu.  

"HAYAT ARKADAŞINA İHTİYAÇ YOK"

Hayatında yalnız olmayı sevdiğini ve bundan keyif aldığını da sözlerine ekleyen Ateş, yanında bir hayat arkadaşı aramadığını da sözlerine ekleyip şöyle devam etti: "O süreci çok sevdim o yalnızlık içimde en iyi dostum kendim oldum. O devam ediyor, ben yalnızlıktan keyif almayı öğrendim. Kimseye ihtiyaç duymuyorum. Çocuğum, ailem, dostlarım var ama bir hayat arkadaşına ihtiyaç duymuyorum." 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
3
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
4
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
5
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
6
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
7
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Dışişleri Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
﻿Dışişleri Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
﻿Dışişleri Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
﻿Kilis 7 Aralık Üniversitesi 23 akademik personel alacak
﻿Kilis 7 Aralık Üniversitesi 23 akademik personel alacak
﻿Kilis 7 Aralık Üniversitesi 23 akademik personel alacak
﻿Aliyev Macron'la Laçın koridorundaki durumu görüştü
﻿Aliyev Macron'la Laçın koridorundaki durumu görüştü
﻿Aliyev Macron'la Laçın koridorundaki durumu görüştü
﻿Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 18 sözleşmeli personel alacak
﻿Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 18 sözleşmeli personel alacak
﻿Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 18 sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.