Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi

NASA'nın uzay aracı Lucy, 12 yıllık keşif yolculuğunda ziyaret edeceği Jüpiter ile birlikte yörüngede dönen 10 asteroitten ilki olan ana kuşak asteroidi Dinkinesh'in ilk görüntüsünü çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi

Editör: Özlem Kıral

NASA'nın 16 Ekim 2021'de fırlattığı, Jüpiter ile birlikte yörüngede dönen ilkel asteroit popülasyonu olan Truva asteroidlerini keşfetmek üzere gönderilen ilk uzay aracı olan Lucy, 12 yıllık keşif yolculuğunda ziyaret edeceği 10 asteroitten ilki olan ana kuşak asteroidi Dinkinesh'in ilk görüntüsünü uzay kayasından 23 milyon kilometre uzaklıktan yakaladı.

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(FOTOĞRAF: NASA)

Lucy, Jüpiter'in Truva asteroitlerini inceleme görevinde, ancak Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağından geçmesi gerektiğinden, uzay aracı aynı zamanda ana kuşak asteroitlerinin yanından uçuş yapma fırsatından da yararlanıyor.

Lucy, önümüzdeki iki ay boyunca bir kilometre genişliğinde olan asteroit Dinkinesh'e yaklaşacak.

Ana hedeflerden biri, uzay aracının bir asteroide kilitlenmesini ve asteroitin yanından saniyede 4,5 kilometre hızla geçerken onu görüş alanı içinde tutmasını sağlayan terminal izleme sistemini Lucy üzerinde test ediyor.

Lucy, asteroitin arka plandaki yıldızlara göre hareketini izleyerek uzay aracının asteroite göre kendi konumunu belirlemesine olanak tanıyan optik navigasyon programının bir parçası olarak asteroiti görüntülemeye devam edecek.

Önümüzdeki iki ay boyunca. Asteroit Dinkinesh, yüzeyi ve özellikleri yalnızca karşılaşma gününde ortaya çıkacak şekilde, çözümlenmemiş bir ışık noktası olarak görünmeye devam edecek. Lucy, 1 Kasım 2023'te asteroidin yanından uçacak.

Lucy bu görüntüleri asteroitten 14 milyon mil (23 milyon km) uzaktayken çekti; asteroit yalnızca yarım mil genişliğindeydi (1 km). Önümüzdeki iki ay boyunca Lucy, 1 Kasım 2023'te 265 mil (425 km) mesafeye en yakın yaklaşana kadar Dinkinesh'e doğru ilerlemeye devam edecek. Lucy ekibi bu karşılaşmayı uzay aracı sistemlerini ve prosedürlerini test etmek için bir fırsat olarak kullanacak. uzay aracının terminal izleme sistemi, uzay aracı 4,5 km/s hızla geçerken asteroiti aletlerin görüş alanı içinde tutmak için tasarlandı.

Lucy, doğru bir uçuş sağlamak amacıyla Lucy ve Dinkinesh'in göreceli konumunu belirlemek için asteroitin yıldız arka planına karşı görünür konumunu kullanan optik navigasyon programının bir parçası olarak önümüzdeki aylarda asteroidi görüntülemeye devam edecek.

LUCY MİSYONU

Gözlemler, Lucy'nin Laurel, Maryland'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı tarafından sağlanan yüksek çözünürlüklü kamerası, Lucy LOng Range Reconnaissance Imager'ın kısaltması olan L'LORRI cihazı tarafından yapıldı.

Lucy'nin baş araştırmacısı Hal Levison, merkezi San Antonio, Teksas'ta bulunan Southwest Araştırma Enstitüsü'nün Boulder, Colorado şubesinde yerleşiktir. NASA'nın Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi, genel görev yönetimi, sistem mühendisliği, güvenlik ve görev güvencesi sağlar. Uzay aracını Littleton, Colorado'daki Lockheed Martin Space inşa etti.

Lucy, NASA'nın Keşif Programındaki 13. görev. NASA'nın Huntsville, Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi, Washington'daki NASA Genel Merkezindeki Bilim Misyonu Direktörlüğü için Keşif Programını yönetiyor.

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