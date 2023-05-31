Jüpiter'de bir gün ne kadar sürer

Jüpiter veya Erendiz olarak adlandırılan gezegende bir günün ne kadar süreceğine dair çalışmalar yapılıyor. NASA gibi kuruluşların resmi kaynaklarına dayanarak yeni bilgiler tanımlandı.

Jüpiter'de bir gün ne kadar sürer

Editör: Osmancan EROK

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşması ile bilinmektedir. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından inceleme kararı aldı.

Jüpiter'de bir günün süresi, bu gezegenin hızlı dönüş hızı nedeniyle oldukça kısa bir sürede tamamlanmaktadır.

Jüpiter'de bir günün süresini belirlemek için, Jüpiter'in dönme hızını ve dönüş süresini incelememiz gerekiyor.

JÜPİTER'IN HIZLI BELLİ OLDU

Jüpiter'in dönme hızı, kutuplarda yaklaşık 9 saat 55 dakika, ekvatorda ise yaklaşık 9 saat 50 dakika olarak ölçülmüştür. Bu dönme hızı, Jüpiter'in hızlı bir şekilde döndüğünü gösteriyor.

NASA'ya göre, Jüpiter'de bir gün, yaklaşık olarak 9 saat 55 dakika sürer. Bu süre, Jüpiter'in dönme hızına dayanmaktadır ve Dünya'daki bir günden oldukça daha kısa bir sürer.

Jüpiter'deki dönme hızının zamanla değişebildiği de biliniyor. Örneğin, Jüpiter'in Büyük Kırmızı Leke olarak adlandırılan devasa fırtınası, yıllar içinde boyutunu ve dönme hızını değiştirebilir.

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