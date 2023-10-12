Justin Bieber'dan inanılmaz İsrail paylaşımı. Gelen tepkiler büyük oldu

Kanadalı dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, enkaza dönen Gazze'nin fotoğraflarına yer vererek İsrail'e 'dua' istedi.

Justin Bieber'dan inanılmaz İsrail paylaşımı. Gelen tepkiler büyük oldu

Editör: Özlem KIRAL

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BİEBER İSRAİL'E DUA İSTEDİ

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, Gazze'nin yıkım fotoğraflarını paylaşarak işgalci İsrail'e 'dua' istedi.

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Bieber, kendisine gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını kaldırıp düz bir zemine aynı satırları yazdı.

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