Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler

Udinese ile karşılaşan Juventus'un teknik direktörü Allegri Kenan Yıldız maç sırasında sürekli saçlarıyla oynamasını eleştirdi.

Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler

Serie A’nın ilk haftasında Udinese ile kaşılaşan Juventus’ta teknik direktör Allegri dakika 85’de oyuna soktuğu Kenan Yıldız’ı eleştirdi.

O SAÇLAR KESİLECEK
Allegri açıklamasında, “Kenan Yıldız, yarın saçlarını kestirecek. Çünkü maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı, o saçlar kesilecek. İşleri, olması gerektiği gibi yapmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

HENÜZ BİR ÇOCUK
İtalyan teknik direktör ayrıca, "O henüz bir çocuk ve çok fazla niteliği olan bir oyuncu. Daha önce oyuna alacaktım ancak oyuncu değişikliklerinde fikir değiştirmek zorunda kaldım." dedi.

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