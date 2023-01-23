Juventus Atalanta maçında gol yağmuru

İtalya Serie A'da 16 puanı silinen Juventus, 19. hafta maçında Atalanta karşılaştı.

Siyah beyazlı takım rakibiyle 3-3 benabere kaldı.

Juventus'un gollerini 25. dakikada penaltıdan Di Maria, 34. dakikada Milik ve 65. dakikada Danilo attı.

Atalanta'nın golleri ise 4 ve 53. dakikalarda Lookman, 46. dakikada da Maehle'den geldi.

Melih Demirel, oyuna 15. dakikada girdi.

Ligde Juventus 23 puana yükselirken Atalanta puanını 35 yaptı.