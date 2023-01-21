Usulsüzlük yapan Juventus yöneticilerine ceza yağdı. Türkiye'de ise kupa alırlardı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Hakimliği, mali yolsuzluk soruşturmasına karışan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’a 15 puan silme cezası ve usulsüzlüklere karışan kulüp yöneticilerine 2.5 yıldan başlayarak ağır cezalar verdi.

Hürriyet'in spor muhabiri İsmail Er Juventus'un cezasını "Juventus’ta kulübü soyan transfer harcamalarında usulsüzlük yapan, Başkan, yönetici futbolculara ağır ceza ve 15 puan silme cezası verdiler! İtalya Futbol Federasyonu Türkiye’deki gibi araya hatırlı kulüp başkanları ve bürokratlar sokmadıkları için kimse verilen cezaya itiraz etmedi.

(Örnek: Geçmiş TFF Başkanı kovduğu 13 hakeme sahip çoktan ve ardından çiçek verildi)

Türkiye’de ise kulüplerini iflasa sürükleyen Başkan , yönetici, teknik adamlar utanmadan ortalıkta dolaşırken, tek kelime etmiyorlar!

Bu arada en büyük gücü kemikle beslenen şeytani düzen medyadan alıyorlar. Kulüpleri iflasa sokup, cüzdanlarını dolduran başkan, yönetici, teknik adam menajerlere itibar görüp, bırakın cezayı ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar! Hatta batan kulübü alkışlayan üyelerle!" paylaşımıyla duyurdu.

TARİHİ CEZALAR GELDİ

FIGC’in internet sitesinde yapılan açıklamada, federasyon spor hakimliğinin, haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzlukların incelendiği adli soruşturmaya karışan Juventus’a mevcut futbol sezonundan geçerli olmak üzere 15 puan silme cezası verdiği belirtildi.

Verilen puan silme cezasına ek olarak, kulübün eski yöneticilerine de farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

NEDVED'E 8 AY CEZA

Buna göre, takımın eski sportif direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski CEO Maurizio Arrivabene 24 ay ve eski başkan yardımcısı Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti aldı.

FIGC Spor Savcılığı, gün içinde Juventus için 9 puan silme cezası istemişti.

11. SIRAYA DÜŞTÜ

2022-2023 sezonunda 18 haftası geride kalan Serie A’da 37 puanla 3. sırada bulunan Juventus’un 15 puan silme cezasının ardından 22 puanla 11. sıraya gerilemesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, Juventus ile beraber benzer suçlamalardan yargılanan diğer 8 kulübe ise herhangi bir ceza verilmediği ve adı geçen diğer kulüp yöneticilerinin de beraat ettiği kaydedildi.

PRİSMA SORUŞTURMASI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, Juventus’a yönelik ‘Prisma’ ismiyle Mayıs 2021’den bu yana siyah-beyazlı kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarında futbolcu transferleri ve maaşları üzerinden haksız sermaye kazancı sağladığı şüphesiyle bir soruşturma yürütüyor.

Soruşturma çerçevesinde Kasım 2021’de ve Mart 2022’de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

61 YÖNETİCİ AKLANDI

Başsavcılığın adli soruşturmasına ek olarak İtalya Futbol Federasyonu Spor Savcılığı da Juventus ile beraber toplam 11 kulübü, nisanda haksız sermaye kazancı gerekçesiyle disipline sevk etmiş ancak söz konusu kulüpler ve 61 yönetici aklanmıştı.

Juventus yönetim kurulu, kasım sonunda soruşturmadan dolayı istifa etmişti.

2006’da, takım yöneticileri ve hakem kuruluşları arasındaki telefon görüşmeleri açığa çıkmış ve geniş çaplı şike soruşturması yürütülmüştü. Juventus bunun sonucunda küme düşürülmüştü. İtalyan basını, Juventus’un benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını yazıyor.

İŞTE CEZALAR:

Juventus: -15 Puan cezası

Fabio Paratici: 2,5 yıl,

Agnelli ve Arrivabene: 2 yıl,

Nedved: 8 ay,

Cherubini: 1,4 yıl ceza.