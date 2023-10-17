Juventus'un yıldızı aldığı men cezasıyla sezonu kapattı

İtalya, bahis soruşturmasıyla çalkalanıyor.

Tonali ve Zaniolo dışında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası da belli oldu.

İtalya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Fagioli'nin futboldan 7 ay men ve 12.500 euro para cezası aldığı belirtildi.

Fagioli'nin avukatının, savcılık ile işbirliği yaptığı ve oyuncunun da itirafları ile kumar bağımlılığından kurtulma isteği nedeniyle 3 yıllık cezanın 7 aya indirildiği aktarıldı.

Nicolo Fagioli, 7 aylık cezanın resmi olarak açıklanmasıyla birlikte bu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

Genç oyuncu, soruşturma öncesinde Juventus'ta 6 maçta sahaya çıkmıştı.