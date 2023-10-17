Juventus'un yıldızı aldığı men cezasıyla sezonu kapattı

İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.

Juventus'un yıldızı aldığı men cezasıyla sezonu kapattı

İtalya, bahis soruşturmasıyla çalkalanıyor.

Tonali ve Zaniolo dışında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası da belli oldu.

İtalya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Fagioli'nin futboldan 7 ay men ve 12.500 euro para cezası aldığı belirtildi.

Fagioli'nin avukatının, savcılık ile işbirliği yaptığı ve oyuncunun da itirafları ile kumar bağımlılığından kurtulma isteği nedeniyle 3 yıllık cezanın 7 aya indirildiği aktarıldı.

Nicolo Fagioli, 7 aylık cezanın resmi olarak açıklanmasıyla birlikte bu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

Genç oyuncu, soruşturma öncesinde Juventus'ta 6 maçta sahaya çıkmıştı.

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