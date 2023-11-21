Kaan Urgancıoğlu'nun saçları sosyal medyada dalga konusu oldu

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde yer aldığı Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En iyi Telenovela" kategorisinde ödüle layık görüldü. Törene katılan Urgancıoğlu saçlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

Osmancan Erok
Kaan Urgancıoğlu'nun saçları sosyal medyada dalga konusu oldu

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi’nin ABD dışında üretilmiş yapımlara verdiği Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Yargı büyük bir gurur yaşadı.

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Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

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Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törene katıldı.

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Kaan Urgancıoğlu'nun törendeki cool tarzı dikkat çekerken saçları her şeyin önüne geçti.

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Yakışıklılığıyla her daim büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kaan Urgancıoğlu'nun imajını görenler "Yataktan kalkmış gelmiş", "Uyurken uyandırıp getirmişler gibi", "Adam dağınık görünümüyle bile yakışıklı" yorumlarında bulundu.

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