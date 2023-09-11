Kaan Urgancıoğlu'ndan açıklama geldi. Düşük kira ödediği evi günlük kiraya verdiği iddia edilmişti

Evlendikten sonra geniş bir eve geçen Kaan Urgancıoğlu'nun, Galata’da 3.500 liraya kira ödediği evini kapatmayıp Airbnb ile günlük kiraya vererek kazanç sağlamaya başladığı öne sürüldü. Bu duruma sinirlenen ev sahibinin, oyuncuyu mahkemeye verdiği, evin rayiç bedelinin 40-50 bin TL olduğu iddia edildi.

Urgancıoğlu'nun bu durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibiyle de davalık olduğu iddia edilince cevap gecikmedi.

"YAKIŞIKSIZ İFADELERLE BEZELİ..."

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan başarılı oyuncu, "Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve yakışıksız ifadelerle bezeli 'haber' olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişilik haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara müracaat edeceğimi belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim" dedi.