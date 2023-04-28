Kabak mevsiminde sıkça yapılan yemeklerden biri olan kabak çorbası mutfakların vazgeçilmezi. Kabak çorbası yapmak isteyenler kabak çorbası tarifini ve kabak çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, kabak çorbası nasıl yapılır? Yeşil kabak çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte yeşil kabak çorbasının tarifi…

KABAK ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 2 adet orta boy kabak

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 2 tepeleme yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 su bardağı sıcak su

- 3 su bardağı süt

- 3-4 dal dereotu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kuru nane

KABAK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve zeytinyağını tencereye aldıktan sonra unu ekleyin ve un pembeleşip kokusu çıkana dek kavurun.

Kavurduğunuz una bir çırpma teli ile hızlı hızlı karıştırarak sütü yavaş yavaş ekleyin ve topaklanmamasına özen gösterin.

Suyunu da ekledikten sonra kaynayana dek karıştırın. Kaynamaya başlayınca güzelce yıkayın, irice doğradığınız kabakları içine atın ve kabaklar yumuşayan dek pişmeye bırakın.

Kabaklar yumuşayınca çorbanızı ateşten alın ve el blenderı yardımı ile pürüzsüz bir hale getirin.

İçine baharatlarını ve incecik doğradığınız dereotunu da ekleyip karıştırın.

Servis ederken üstüne tereyağında kızdırdığınız toz kırmızı biberi ekleyin ve servis edin