Kabak çorbası nasıl yapılır? Yeşil kabak çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Nane, dereotu ve kabakla hazırlanan kabak çorbası son zamanlarda popüler çorbalardan biri oldu. Kabak çorbası yapmak isteyenler kabak çorbası tarifini ve kabak çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, kabak çorbası nasıl yapılır? Yeşil kabak çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Kabak çorbası nasıl yapılır? Yeşil kabak çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Kabak mevsiminde sıkça yapılan yemeklerden biri olan kabak çorbası mutfakların vazgeçilmezi. Kabak çorbası yapmak isteyenler kabak çorbası tarifini ve kabak çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, kabak çorbası nasıl yapılır? Yeşil kabak çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte yeşil kabak çorbasının tarifi…

812x467-617811949662.jpg

KABAK ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 2 adet orta boy kabak

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 2 tepeleme yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 su bardağı sıcak su

- 3 su bardağı süt

- 3-4 dal dereotu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kuru nane

KABAK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve zeytinyağını tencereye aldıktan sonra unu ekleyin ve un pembeleşip kokusu çıkana dek kavurun.

Kavurduğunuz una bir çırpma teli ile hızlı hızlı karıştırarak sütü yavaş yavaş ekleyin ve topaklanmamasına özen gösterin.

Suyunu da ekledikten sonra kaynayana dek karıştırın. Kaynamaya başlayınca güzelce yıkayın, irice doğradığınız kabakları içine atın ve kabaklar yumuşayan dek pişmeye bırakın.

Kabaklar yumuşayınca çorbanızı ateşten alın ve el blenderı yardımı ile pürüzsüz bir hale getirin.

İçine baharatlarını ve incecik doğradığınız dereotunu da ekleyip karıştırın.

Servis ederken üstüne tereyağında kızdırdığınız toz kırmızı biberi ekleyin ve servis edin

Öne Çıkanlar
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Son Haberler
Definecilerin hayali sikkeler bakın nereden çıktı? Güncel
Definecilerin hayali sikkeler bakın nereden çıktı?
İhmal mi Sabotaj mı? Denizli Pamukkale’de boş kalan 712 sandığa CHP’nin bulduğu formül Yazarlar
İhmal mi Sabotaj mı? Denizli Pamukkale’de boş kalan 712 sandığa CHP’nin bulduğu formül
Bismil’de asayiş uygulaması: 22 tutuklama Güncel
Bismil’de asayiş uygulaması: 22 tutuklama
Imran Khan mahkemeye kurşun geçirmez kalkanlarla getirildi Dünya
Imran Khan mahkemeye kurşun geçirmez kalkanlarla getirildi
Taner Ölmez kızı Zeynep'i paylaştı! Baba kızın fotoğrafına yorum yağdı Magazin
Taner Ölmez kızı Zeynep'i paylaştı! Baba kızın fotoğrafına yorum yağdı
Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal: Kadın-erkek eşitliği hurafedir Güncel
Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal: Kadın-erkek eşitliği hurafedir