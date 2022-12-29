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Sakın çiğ yemeyin. Ölüme götürüyor

En çok tüketilen sebzelerden biri olan kabak sebzesi çiğ tüketildiğinde ölüme götürdüğü vurgulandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:42
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Kabak sebzesini çiğ yemek ölüme götürüyor

Sakın çiğ yemeyin. Ölüme götürüyor
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tv100’ün haberine göre; Çiğ tüketilen kabak sebzesinin zehirli olduğu bildirildi. Tüketilmesi halinde şiddetli karın kramplarına, şiddetli mide bulantısına ve kanlı ishale neden olabileceği vurgulandı.

Sebze yemeklerinde kullanılan ürünlerin hazırlanma sürecinde acı tat vermemesine dikkat etmek gerekir. Kabak, ısıya dayanıklı bir sebzedir ve bu sebeple hazırlandıktan sonra kalan acı madde cucurbitacin içermektedir. Bu madde, insan tüketimine uygun olsa da kendi kendi yetiştirme ve tekrar tekrar zehirleme etkisine sahiptir. 

Zehir,  gastrointestinal sistemdeki mukoza zarını çözmesi sebebiyle şiddetli vakalarda ölümcül olabileceği bildirildi. 

ÖNEMLİ BİR BESİN TAKVİYESİ OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR

Kabak, bedenin işleyişini destekleyen vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Özellikle içeriğindeki  potasyum (asit ve baz dengesini sağlar), kalsiyum, fosfor (enerji üretimi ve depolanması süreçlerinde yer alır), demir, A ve C vitamini (bağışıklık sistemini destekler) önemli besin kaynaklarıdır.

Kabak, içerdiği karotenoidler, bağışıklık sistemini korur; bu sayede vücudu bulaşıcı hastalıklara karşı korumakla birlikte kansere karşı mücadelede de etkilidir. Aynı zamanda Antioksidanlar lutein ve zeaksantin ayrıca yaşa bağlı göz hastalıkları gelişme riskini azaltabilir.

KABAK YETİŞTİRMENİN İPUÇLARI

Eğer evde kabak yetiştirmek istenirse, kabakgiller üreten bitkilerin ortaya çıkması ve geri çarprazlama meydana gelebileceğinden, daima süs kabaklarının yanında yetiştirilmediğinden emin olunmalıdır. Aynı zamanda kabak her zaman yeni alınan tohumlarla yetiştirilmelidir. 

KABAK NE KADAR SÜRE SAKLANIR?

Kabak, yapısı sebebiyle uzun süre saklanabilen bir sebze değildir.

Yani, market ya da pazardan alınan kabaklar kısa sürede tüketilmelidir. Yoksa kısa zamanda bozulacak ve tüketilemez hale gelecektir. 

En iyisi satın alınan günde tüketilmesidir. Çünkü buzdolabında bile beklerken toksik maddeler oluşturma ihtimali vardır.

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