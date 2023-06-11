Kabataş Erkek Lisesi'nde cemaat protestosu

Kabataş Erkek Lisesi'nde mezunlar okul müdürü ve Vakıf Başkanı'nı protesto etti. Protestonun sebebinin yurtlardaki cemaat toplantıları ve liyakatsizlik olduğu belirtildi.

Kabataş Erkek Lisesi'nde cemaat protestosu

İstanbul’daki Kabataş Erkek Lisesi’nin 115. Geleneksel Pilav Günü’nde, okul müdürü Muharrem Bayrak ve Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı (KELEV) Başkanı Ahmet Çağlar, konuşma yaptıkları sırada okulun mezunları tarafından protesto edildi.

Kabataş Erkek Lisesi’nde bugün düzenlenen 115. Geleneksel Pilav Günü, okul mezunlarının protestosuna sahne oldu. Pilav gününe katılan mezunlar, okul müdürü Muharrem Bayrak ve KELEV Başkanı Ahmet Çağlar’a tepkilerini, konuşma yaptıkları sırada düdük çalarak ve alkışlarla gösterdi.

YURTLARDA CEMAAT TOPLANTILARINA TEPKİ

Protestoya gerekçe olarak, 7 yıldır bitmeyen Feriye Sarayı yurt inşaatları, Üsküdar ve Ümraniye’de bulunan erkek yurtlarında yapılan cemaat toplantıları ve okul müdürünün liyakatsiz olması gösterildi.

Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, protestoya ilişkin şunları söyledi:

“Kabataş Erkek Lisesi, 115 yıllık eğitim geleneği ile bu ülkenin kuruluşunda cephede dahi şehit vermiş bir eğitim geleneğin okuludur. Bu eğitim yuvasında hiçbir zaman hiçbir siyasi ortamın yaratılmaması önem taşımaktadır. Okulumuzdaki bin kardeşimiz, bu ülkenin geleceğini yazmak için Anadolu’nun 81 ilinden burada eğitim görmektedir. Onların tecrübeli ellerde bu yolculuğuna eşlik edecek eğitimciler ve idarecilerle bir arada olması, Türkiye’mizin âli menfaatinedir.

Mevcut okul idarecilerinin son bir yılda ortaya koydukları keyfi emrivakiler bizim gibi camialarda karşılık bulmaz. Bizim eğitim geleneğimiz, bu Cumhuriyet’in temel değerlerinin akıl ve bilimle taçlandırılmasından geçer. Karşılıklı diyalog ve fikir zenginliğinden beslenir. Ben, son derece ölçülü ve örnek bu protestonun devletimizin ilgili makamlarınca doğru değerlendirilerek gerekli iyileştirmelerin hayat bulacağına yürekten inanıyorum. Bizler, her daim okulumuz için gönüllü olarak emek vermeye devam edeceğiz. Birbirimizi anladığımız kadar büyüğüz. Her zaman dediğimiz gibi; Türkiye’nin sesi, Kabataş Erkek Lisesi’dir.” (ANKA)

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