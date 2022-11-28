Tramvay kullanacaklar dikkat! Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direği devrildi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.
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