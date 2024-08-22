Kabin bagaj kuralları değişti

Düzenleme: Kaynak: AA
Kabin bagaj kuralları değişti

Avrupa Birliği genelindeki havalimanlarında sıvı ve jel ürünlerin limitine ilişkin kurallar değişti. Bundan sonra sıvı ve jeller o oranda uçağa alınacak.

Avrupa Birliği ülkelerinden uçağa binecekler artık belli bir oranda sıvı veya jeli yanlarına alabilecekler. Çünkü kurallar değişti.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, yolcular 1 Eylül'den itibaren 125 mililitre yerine 100 mililitre sıvı ve jel taşıyabilecek.

Yolcuların, bu sıvı ve jel ürünleri uygun şişelere koyması ve tüm ürünleri maksimum hacmi 1 litre olan şeffaf plastik torba içerisinde paketlemesi gerekecek.

Yeni kurallarda istisnalar da var. İlaçlar ve sıvı bebek mamaları kısıtlamadan muaf tutulacak. Yeni kurallar Avrupa Birliği AB genelindeki tüm havalimanlarında geçerli olacak.

Avrupa'nın birçok noktasındaki havalimanlarında bagajların içini kontrol eden cihazların değişmesinin ardından AB'nin bunların güvenilirliğinden şüphe duyması, kuralların sıkılaşmasına neden oldu.

Yeni cihazlar, eskilerinin aksine sıvı ürünlerin el bagajından çıkarılmadan kontrolünü mümkün kılıyor.

Yeni kuralların, cihazların güvenilirliğinden emin oluncaya kadar geçerli olması bekleniyor.

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