Kabine değişikliğinin ne zaman yapılacağı ortaya çıktı. Ankara kulislerinde bomba iddia

Kaynak: TGRT
Kabine değişikliğinin ne zaman yapılacağı ortaya çıktı. Ankara kulislerinde bomba iddia

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında önemli bir kulis bilgisi paylaştı. İşte ayrıntılar...

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, kabinede yapılacak değişiklikle aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği ve bazı bakanların da görevden alınacağı iddiaları sonrası AKP kulisleri epey hareketlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen karar ile ilgili bir değişiklik yaşanmazken, Sözcan, konuya ilişkin çarpıcı bir iddia da bulundu.

"O GECE BU GECE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Kızılcahamam kampında belediye başkanlarıyla bir araya geleceğini belirten Sözcan, "Herkes cuma gecesine kilitlenmişti, bekleyenler oldu ama değişiklik yapılmadı. Ben ne zaman olacağını söyleyeyim; o gece bu gece... “ dedi.

Kabine değişikliğinin 1 Temmuz gecesi gerçekleşeceğini belirten Sözcan, “Onun için Resmi Gazete'nin yayın saatine saatlerimizi kurabiliriz. Neden bugün yapılacak? Çünkü yarın Kabine toplantısı var... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak. Dediğim gibi son anda bir değişiklik olmazsa bu gece değişiklik olacağına dair güçlü sinyaller aldım" ifadelerini kullandı.

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