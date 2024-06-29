Ünlü gazeteci ‘koltuğu en sağlam isimler’ diyerek açıkladı. İşte Kabine’de değişmeyecek 4 bakan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevine devam edip etmeyeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede önemli değişiklikler yapacağı iddiaları Ankara kulislerinde epey konuşuluyor.

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği için harekete geçtiği ve bazı bakanların görevlerinden ayrılacağı iddia edilmişti.

Erdoğan'ın parti içi ve milletvekilleri arasında eleştirilere maruz kalan bakanları görevden almayı planladığı konuşulurken, özellikle, AKP'nin Kızılcahamam'daki toplantısında milletvekilleri tarafından eleştirilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine yeni bir ismin getirileceği konuşuluyor.

Öte yandan AKP’ye yakın kaynaklar, Erdoğan'ın kararlılığını koruduğunu ve değişikliklerin yakın zamanda gerçekleşebileceğini söylüyor.

3 BAKAN DAHA İSTİFA EDECEK İDDİASI

Gazeteci Bülent Aydemir'in X platformundaki paylaşımına göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bakanlık görevinden istifa ettiği ve kişisel eşyalarını topladığı iddia edildi. Aydemir kabinede başka değişikliklerin de olacağını öne sürdü.

Koca’nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un görevlerinden ayrılacağına dair iddialar ortaya atıldı.

KOLTUĞU SAĞLAM 4 BAKAN

Aydemir ayrıca, istifa edeceği konuşulan bakanlar dışında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koltuklarının sağlam olduğunu aktardı.