Kulis iddialarının ardı arkası kesilmiyor... 'Erdoğan kabinede revizyon yapacak' iddiası ortaya atıldı

Ankara'da siyasi kulisler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevine devam edip etmeyeceği sorusunu tartışırken, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine içinde önemli değişiklikler yapacağına dair söylentiler yükseliyor. İddialara göre, Koca'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi isimlerin de yerlerini yeni bakanlara bırakacağı ve bu kararların bir kısmının hafta sonu itibarıyla Resmî Gazete'de ilan edileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı ve AKP'nin bu iddialar karşısında sessizliğini koruması, konunun üzerindeki sis perdesini daha da artırıyor.

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği için harekete geçtiği ve birtakım bakanların görevlerinden ayrılacağı iddia ediliyor. Ankara'daki siyasi kulislerde dolaşan söylentilere göre, Erdoğan'ın, parti içi ve milletvekilleri arasında eleştirilere maruz kalan bakanları görevden almayı planladığı belirtiliyor. Özellikle, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki toplantısında milletvekilleri tarafından eleştirilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine yeni bir ismin getirileceği konuşuluyor. Yapılacak değişikliklerin Resmi Gazete'de ilan edileceği öngörülse de, henüz bu yönde bir kararname yayınlanmadı. Ancak, AK Parti'ye yakın kaynaklar, Erdoğan'ın kararlılığını koruduğunu ve değişikliklerin yakın zamanda gerçekleşebileceğini ifade ediyorlar.

SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ T24’E AÇIKLADI: EŞYALARINI TOPLAMADI

T24 konuya ilişkin şu iddialarda bulundu:

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise T24'ün konuya ilişkin sorusunu yanıtlarken, şunları kaydetti:

"Bakan Bey, aylardır mutad olduğu üzere bu cuma günü de Merkezi Hasta Randevu Sistemi (MHRS) programı için İstanbul'daydı. 'Eşyalarını topladığı' iddiası doğru değil. Sayın Bakan da herhangi bir açıklama yapmadı. Bakan Bey'in perşembe günü görüştüğü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kararı var ise onu bilmiyoruz."

GENİŞ ÇAPLI REVİZYON

Habertürk köşe yazarı Bülent Aydemir'in X platformundaki açıklamasına göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bakanlık görevinden istifa ettiği ve kişisel eşyalarını topladığı bildirildi. Ayrıca Aydemir, kabinede başka değişikliklerin de olacağını iddia etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İDDİASI

Aydemir’in paylaşımına paralel olarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un görevlerinden ayrılacağına dair söylentiler bulunuyor. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da yerini bırakacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte, hükümete yakın kaynaklar, Yerlikaya'nın görevde kalacağını öne sürerek bu iddiaları yalanlıyor. Bu konudaki gelişmeler, resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

HAFTA SONU İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, mevcut bakan kadrosunda kademeli değişiklikler yapacağı belirtiliyor.

Bu hafta sonu itibarıyla, bu yönde atılacak adımların Resmi Gazete'de yer alabileceği ve kararnamelerin yayımlanması ihtimalinin güçlü olduğu kaydedildi.