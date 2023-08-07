Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

KAYNAK: AA
Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin sıcak konu başlıkları olacak.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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