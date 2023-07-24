Kabine bugün toplanıyor. Gündem ekonomi olacak

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak

KAYNAK: AA
Kabine bugün toplanıyor. Gündem ekonomi olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Beştepe'deki kabine toplantısında, geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek. Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra, Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak.

Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında yer alacak.

Memur ve memur emeklisinin sosyal hakları belirlenecek

Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek.

Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak.

Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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