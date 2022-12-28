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  • Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı

Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşinin FETÖ firarisi olduğu iddiası AKP’yi karıştırdı. Kabine toplantısından dışarıya bilgilerin sızdığı öne sürüldü.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 11:00
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Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı. Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı

Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşinin FETÖ firarisi olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, bu iddiaların ardından AKP karıştı.

Özgür Özel'in, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşinin FETÖ firarisi olduğu yönündeki açıklamasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında gerilime neden olduğu iddia edildi.

KABİNE’DEN BİLGİ SIZDI

Özel’in iddiası gündeme bomba gibi düşerken AKP içerisinde gerilime neden oldu. Gerilim önceki gün düzenlenen kabine toplantısına da yansıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yardımcısı Çataklı’ya sahip çıktı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı suçlayan Soylu, Özgür Özel’in açıkladığı bilgilerin yargıdan sızdırıldığını öne sürdü. Yardımcısı Çataklı’nın kardeşi hakkındaki iddiaları araştırmayan Soylu’nun söylemleri kabinedeki bazı isimleri rahatsız etti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ

Özel, geçtiğimiz hatfa iktidarın "terör soruşturması" diye adlandırdığı, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli hakkında hazırlanan raporun savcılığa teslim edilmesini değerlendirirken İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşinin "FETÖ firarisi" olduğunu açıklamıştı.

Özel, Çataklı’nın kardeşi hakkında da şu bilgiyi vermişti:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruyorum, bakan yardımcının İsmail Çataklı’nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki değil. Benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil de. Ondan sonra oturalım konuşalım. Terbiyesizliğin de bir haddi, hududu var.”

KARDEŞİ HAKKINDAKİ KARARI ÖZEL'DEN DUYMUŞ

Özel’in bu sözlerine Çataklı, Twitter hesabından yanıt vermiş, kardeşinin 32 yıldır yurt dışında yaşadığını belirterek, "Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir" ifadeleri kullanmıştı.

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alıkınık
28.12.2022 11:57
Allah size gün yüzü göstermesin işallah  
 
Murat
28.12.2022 11:52
Al birini vur ötekine ikisi de çamur içinde boğazlarına kadar pislik içerisinde  
 
muhalefet adam
28.12.2022 11:19
ikinizde beter olun imşallah  
 
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