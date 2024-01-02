Kabir azabı denilen diş ağrılarını bıçak gibi kesen ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kabir azabı denilen diş ağrılarını bıçak gibi kesen ot ortaya çıktı
Halk arasında kabir azabı olarak bilinen diş ağrılarına şifa olan ergeç sakalı bitkisinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Ergeç sakalı bitkisi, diş ağrılarını dindirmesinin yanı sıra pek çok sağlık sorununa da iyi gelen bir bitki olmasıyla biliniyor.

Doğal besinlere ilgi arttıkça, ergeç sakalı bitkisinin de faydaları ortaya çıkması dikkat çekti.

Ergeç sakalı bitkisi, diş ağrılarını gidermede etkili olduğu bildirildi.

DİŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Diş ağrısı, dişin içindeki veya çevresindeki ağrılı durumdur. Bazı diş ağrıları, evde geçici olarak tedavi edilebilen hafif bir diş eti iltihabından kaynaklanabilir. Fakat daha şiddetli ve dayanılmaz diş ağrıları, diş hekiminin müdahale etmesi gereken diş ve ağız hastalıklarının belirtisi olabilir.

Dişin içinde, sinirler, dokular ve kan damarlarından oluşan yumuşak bir bölüm vardır. Bu bölümdeki sinirler, insan vücudunun en duyarlı sinirlerinden bazılarıdır. Bu sinirler iltihaplandığında veya bakteriyel bir enfeksiyon kapınca, apse ve ağrı meydana gelir.

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Diş ağrısı tek başına ölümcül bir durum değildir. Ancak dişinizde veya vücudunuzun başka bir yerinde tedavi edilmeyen bir enfeksiyon, vücudun diğer bölgelerine de sıçrayabilir.

Bu enfeksiyonun yayılması, hastalığa ve hatta hayati tehlikeye yol açabilir. Diş ağrınız geçmiyorsa, diş hekimine görünmeniz gerekir.

ERGEÇ SAKALI BİTKİSİ NASIL BİR BİTKİDİR?

Ergeç sakalı bitkisi, gülgiller familyasından kırmızımsı, sert ve sağlam dalları olan bir bitkidir. Çiçekleri beyaz ve küçük olup, dalların ucunda salkım halinde bulunur. Bitki yazın toplanarak kurutulur. Bitkinin tüm kısımları kullanılabilir.

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