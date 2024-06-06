"Kabirde ilk gece" videosunu gören bu ne dedi: Kabir simülasyonu

Sosyal medyada içerik üreticilerinin paylaştığı videoda bir genç eline telsiz alıp sözde mezara girdi ve dışarıda kalan diğer genç ona kabirde sorulacağı söylenen soruları sordu. "Kabirde ilk gece" açıklamasıyla paylaşılan video, bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bazı kullanıcılar tarafından ise tepkiyle karşılandı.

Videoda, mezara giren genç telsiz aracılığıyla dışarıdaki gencin kendisine sorduğu "Namazını kıldın mı?" gibi sorulara yanıt veriyor. Videonun viral olmasından sonra, sosyal medyada iki farklı görüş öne çıktı. Bir kısım kullanıcı videoyu beğenirken ve ilginç bulurken, diğer bir kısım kullanıcı ise videoyu gereksiz ve rahatsız edici bulduğunu savundu.